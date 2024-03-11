В Національному антикорупційному бюро заявили, що разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили схему зловживань на понад 200 мільйонів гривень між АТ «Укргазвидобування» та приватною іноземною компанією.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у 2019-2020 роках АТ «Укргазвидобування» провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах компанії.

За його умовами компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток «блакитного палива». При цьому вартість базового видобутку 1 кубометру газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг — фіксованим.

«Проте, посадові особи АТ «Укргазвидобування» шляхом внесення змін до конкурсної документації знизили норму базового видобутку природного газу на 750 мільйонів кубічних метрів за 15 років потенційної дії договору. Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ «Укргазвидобування» його працівникам заборонили підвищувати», — йдеться у повідомленні.

НАБУ повідомило, що вказані дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, за період з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 АТ «Укргазвидобування» заподіяно збитків на суму 211 мільйонів грн.

В НАБУ заявили, що за «успішну» реалізацію проєкту відповідальний посадовець АТ «Укргазвидобування» отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення РФ, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі.

Наразі йому та одному з чинних посадовців товариства повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 КК України.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили заволодіння 15,2 мільйонів гривень при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.