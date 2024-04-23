Чинного міністра викрито на заволодінні державною землею. Фото: НАБУ

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради, чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйонів гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

У відомстві не називають імені міністра, але наведені факти з біографії дозволяють припустити, що йдеться про міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

«Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання», — розповіли про схему у НАБУ.

Повідомляється, що внаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектарів, вартість яких на той момент становила понад 291 мільйон гривень. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 гектарами землі вартістю близько 190 мільйонів гривень, однак їм завадили правоохоронці, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

«Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Вознесенська прокуратура через суд відновлює права держави на землі державного лісового фонду вартістю 77 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що через суд Коблівській громаді повернули землі пляжної зони площею 0,21 гектари та вартістю майже 8 мільйонів гривень, що раніше були передані у приватну власність.

Нагадаємо, що колишній депутат Затоківської селищної ради, що на Одещині привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря.