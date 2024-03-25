Зранку 25 березня сили протиповітряної оборони знищили дві балістичні ракети, якими російські військові атакували Київ.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що близько 10:30 росіяни випустили по Києву балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Там зруйнований багатоповерховий будинок. Наразі відомо про 5 постраждалих, серед них — 16-річна дівчину.
«Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували», — йдеться у повідомленні.
У Дарницькому районі уламком пошкоджений приватний будинок у мікрорайоні Осокорки.
Також після вибухів надійшли виклики екстрених служб у Соломʼянський та Дніпровський райони столиці, а в Голосіївському уламки ракети виявили в лісосмузі.
Раніше повідомлялося, що також удару ворожого дрону на Миколаївщині є влучання в енергетичний об'єкт.
Зранку 25 березня сили протиповітряної оборони знищили дві балістичні ракети, якими російські військові атакували Київ.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що близько 10:30 росіяни випустили по Києву балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Там зруйнований багатоповерховий будинок. Наразі відомо про 5 постраждалих, серед них — 16-річна дівчину.
«Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували», — йдеться у повідомленні.
У Дарницькому районі уламком пошкоджений приватний будинок у мікрорайоні Осокорки.
Також після вибухів надійшли виклики екстрених служб у Соломʼянський та Дніпровський райони столиці, а в Голосіївському уламки ракети виявили в лісосмузі.
Раніше повідомлялося, що також удару ворожого дрону на Миколаївщині є влучання в енергетичний об'єкт.