Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: ДСНС

Зранку 25 березня сили протиповітряної оборони знищили дві балістичні ракети, якими російські військові атакували Київ.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Атака РФ на Київ, 25 березня, 2024 року. Фото: ДСНС Атака РФ на Київ, 25 березня, 2024 року. Фото: ДСНС

Зазначається, що близько 10:30 росіяни випустили по Києву балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Там зруйнований багатоповерховий будинок. Наразі відомо про 5 постраждалих, серед них — 16-річна дівчину.

«Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували», — йдеться у повідомленні.

У Дарницькому районі уламком пошкоджений приватний будинок у мікрорайоні Осокорки.

Також після вибухів надійшли виклики екстрених служб у Соломʼянський та Дніпровський райони столиці, а в Голосіївському уламки ракети виявили в лісосмузі.

Раніше повідомлялося, що також удару ворожого дрону на Миколаївщині є влучання в енергетичний об'єкт.