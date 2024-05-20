У ніч проти 20 травня сили протиповітряної оборони збили всі 29 ударних БпЛА, якими російські війська намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також запустили 29 «Шахедів» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.
У результаті протиповітряного бою вдалося збити 29 ворожих дронів у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.
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У ніч проти 20 травня сили протиповітряної оборони збили всі 29 ударних БпЛА, якими російські війська намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також запустили 29 «Шахедів» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.
У результаті протиповітряного бою вдалося збити 29 ворожих дронів у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.