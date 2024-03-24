Уночі, 24 березня, Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 18 ракет та 25 «Шахедів», запущених росіянами.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти атакували Україну 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, запущених з Енгельсу у РФ, а також 28-ма ударними БПЛА типу Shahed – з Приморсько-Ахтарська та окупованого мису Чауда.

«Внаслідок протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей», – йдеться у повідомленні.

Над Україною збили 43 повітряні цілі, ілюстрація Повітряні сили

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ по Україні одна з ракет залетіла на територію Польщі.

Протягом 23 березня російські війська завдали чотири ракетних ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.

Також зазначається, що вночі, 24 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили три російських БпЛА типу «Shahed-136/131» у Миколаївській області.