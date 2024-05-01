У Миколаївському обласному краєзнавчу музею досі зберігається надмогильний хрест 1782 року козака Платнирівського куреня Василя Коношка.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.

Зазначається, що хрест козака Василя Коношка стояв на околицях нинішнього села Лимани Миколаївської області. У колекцію музею артефакт попав у 1926-му році.

«На Миколаївщині знаходилися численні вартові пости й зимівники запорожців. А у період Нової Січі на території регіону розміщалися Бугогардівська, Прогноївська та частково Інгульська паланки. Все це лишило по собі великий спадок — у колекції музею понад 500 козацьких артефактів», – йдеться у повідомленні.

Напис на надмогильному хресті звучить так: «Бившаго Війська Запорозькаго козак куреня Платнирівскаго. Зде опочиває раб Божий Василь Коношко блаженно пам’яти 1782 року місяця генваря 10 дня».

Надмогильний хрест, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Нагадаємо, з перших днів великої війни миколаївським музеям довелося рятувати свої експонати від обстрілів та можливої окупації міста. Музейники розуміли, що росіяни намагатимуться знищити українську ідентичність та історію. Тому у безпечні місця евакуювали експонати трьох найбільших музеїв міста: художнього імені Василя Верещагіна, обласного краєзнавчого та суднобудування і флоту.

Довгий час музеї не працювали, а їх виставкові зали були порожніми. Однак сьогодні їм вдалося адаптуватися і продовжували свою роботу попри війну. Що за цей час пережили музеї, як вони намагаються зберегти історію та яким є їх життя сьогодні — дивіться у фоторепортажі «НикВести».