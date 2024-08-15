Російські полонені в Курській області. Фото: «Суспільне»

У Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових РФ.

Про це повідомив український єдиний центр прийому звернень здавання в полон «Хочу жить», пише «Суспільне».

Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз. У полон потрапили 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат».

Спецоперацію в Курській області провели воїни Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

«Вони захопили і зачистили розгалужений, бетонований і якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями і приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею і навіть банею. Противник не збирався здаватися в полон, провізії і боєприпасів було більш ніж достатньо», – йдеться в повідомленні.

Проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить» зазначив, що рішення росіян здатися в полон можна зрозуміти, адже в керівництва багато недоліків:

«Ну і спасибі генералу Лапіну, який допомагає нам успішно просуватися на Курщині, так само, як і в 2022 на Харківщині, за оборону якої він і відповідав», — пишуть у штабі.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області. Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване. Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».

Також повідомлялося, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.

Згодом Росія оголосила про «довгострокову паузу» у переговорах з Україною після низки поразок і атак на Курську область. А 14 серпня в Курській області у російському місті Суджа вперше побували українські журналісти. Вона поспілкувалася з місцевими жителями та показали, як наші бійці роздавали гуманітарку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад 100 військових РФ взято в полон, продовжується оборонна операція.

Також вже повідомлялось, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводитичастину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.