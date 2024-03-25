NASA набирає нову групу астронавтів, фото з відкритих джерел

NASA набирає нову групу астронавтів. Заявку на участь можна подати до 2 квітня, однак зробити це можуть лише громадяни США.

Про це пише The New York Times.

«Зазвичай це дуже популярна програма. І коли я кажу «популярна», то ще дуже применшую», — каже Ейпріл Джордан, менеджерка NASA з відбору астронавтів.

Останній раз NASA проводила конкурс на відбір групи астронавтів у 2020 році. Тоді понад 12 тисяч осіб подали свої заявки. Агентству знадобилося понад півтора року на їхню обробку.

У результаті NASA обрала лише 10 кандидатів, що становить лише 0,083% від загальної кількості претендентів. Для порівняння, у Гарвардський університет вступають 3,5% охочих абітурієнтів.

NASA встановлює досить високу планку для освіти: ступінь магістра в галузі природничих наук, технологій, інженерії чи математики, а також принаймні три роки відповідного професійного досвіду. Щоб стати астронавтом NASA також треба скласти фізичний іспит астронавта.

Агентство намагається бути відкритим, тому не встановлює вікових обмежень або вимог щодо рівня зору.

«Ми хочемо, щоб група кандидатів у космонавти, яких ми обираємо, відображала націю, яку вони представляють», — стверджує Ейпріл Джордан.

Раніше ми писали, що астронавти після виходів у відкритий космос описували запахи, схожі на палений біфштекс і залізо, які там відчули.

Нагадаємо, космічний телескоп Європейського космічного агентства (ESA) Gaia виявив 500 тисяч нових зірок та понад 156 тисяч астероїдів. Крім того, він знайшов близько 400 гравітаційних лінз — скупчення космічних тіл, що створюють гравітаційне поле.