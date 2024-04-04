Атака РФ на Харківщину 2 квітня / Фото: прокуратура області

Внаслідок удару РФ по Харківщині загинув чоловік — працівник сільгосппідприємства. Двоє його колег дістали поранення.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«4 квітня близько 12:45 ворог завдав ракетний удар по Харківському району. Ракета впала у полі, де в цей час працівники сільськогосподарського підприємства виконували роботи. Загинув 36-річний чоловік. Ще двоє його колег 55 та 21 років отримали поранення», — йдеться в повідомленні.

Всі постраждалі — працівники сільськогосподарського підприємства. Також пошкоджена сільськогосподарська техніка.

Атака РФ на Харківщину 2 квітня / Фото: прокуратура області Атака РФ на Харківщину 2 квітня / Фото: прокуратура області

Нагадаємо, вночі 4 квітня Харківщину атакували російські дрони. Обласна влада повідомила про влучання у Зміївську ТЕС. На об’єкті сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.