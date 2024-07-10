У ніч проти 10 липня російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Рівненській області.
Про це повідомили в «Укренерго».
Зазначається, що обстріляли енергооб’єкт за допомогою дронів.
В «Укренерго» заявили, що внаслідок ворожої атаки в окремих районах області зафіксовано знеструмлення побутових споживачів.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергоживлення всіх споживачів відновлено.
Нагадаємо, що у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».
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У ніч проти 10 липня російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Рівненській області.
Про це повідомили в «Укренерго».
Зазначається, що обстріляли енергооб’єкт за допомогою дронів.
В «Укренерго» заявили, що внаслідок ворожої атаки в окремих районах області зафіксовано знеструмлення побутових споживачів.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергоживлення всіх споживачів відновлено.
Нагадаємо, що у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».