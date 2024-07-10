Пошкодженні електромережі, фото з відкритих джерел

У ніч проти 10 липня російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Рівненській області.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що обстріляли енергооб’єкт за допомогою дронів.

В «Укренерго» заявили, що внаслідок ворожої атаки в окремих районах області зафіксовано знеструмлення побутових споживачів.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергоживлення всіх споживачів відновлено.

Нагадаємо, що у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».