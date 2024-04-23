Настоятеля храму на Хмельниччині підозрюють в підтримці війни / Фото: СБУ

Настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ Московського патріархату на Хмельниччині підозрюють у підтримці війну проти України та розпалюванні релігійної ненависті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу, про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, клірик поширював на власній сторінці «Вконтакте» російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у державі.

Зазначається, що збройну агресію РФ він називав «громадянським конфліктом» та ображав парафіян інших релігійних громад. Таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

частина 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування, клірику загрожує до пʼяти років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про підозру клірику Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ та називав бійців «Азову» нацистами. Йому загрожує до 8 років тюрми.