ДТП у Первомайську. Фото: Первомайський районний відділ поліції

У Первомайську правоохоронці затримали водія, який скоїв наїзд на 7-річну дівчинку.

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 22 червня, повідомляє Первомайський районний відділ поліції.

За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ-2101 збив 7-річну дівчинку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, і втік з місця події.

Внаслідок аварії дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За попередніми даними, її травми віднесені до категорії легких.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили автомобіль та особу водія, причетного до наїзду. Ним виявився 73-річний мешканець сусідньої області.

Проти водія складено адміністративні матеріали за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 122-4 «Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди», 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд або іншого майна», та частиною 1 статті 126 «Управління транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування або не пред'явила їх для перевірки, або щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами».

Нагадаємо, що вчора, 17 червня, близько 18:30 у Миколаєві по вулиці Генерала Карпенка біля парку Ліски, водійка автомобілю Ford Focus збила неповнолітнього велосипедиста.