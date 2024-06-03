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Через ускладнення погодних умов залишаються без світла 312 населених пунктів у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомило «Укренерго» зранку 3 червня.

Зазначається, що з інших причин знеструмлені 404 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Сумській, Харківській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Крім того, «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка може допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Нагадаємо, 2 червня у Миколаївській області екстрено відключили світло споживачів 1 та 2 черги графіку аварійних відключень.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».