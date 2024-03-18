У Миколаєві та інших містах України станом на 18 березня лишається потреба у донорах усіх груп крові.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
«Минулого тижня росіяни знову цинічно обстрілювали житлові будинки. Суми, Кривий Ріг, Одеса, Мирноград, Нікополь — це горе неможливо осягнути. На жаль, ми маємо завжди готуватися до цих страшних ударів — зокрема, здавати кров, аби поранені мали якомога більше шансів на порятунок. Коли люди потрапляють у лікарню, запас крові вже має бути сформованим. Для цього потрібно здавати кров регулярно, а не лише тоді, коли трагедія вже трапилася. Дякуємо донорам, завдяки яким поранені військові й цивільні отримують шанс на життя», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Миколаївська обласна станція переливання крові працює з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
У Миколаєві та інших містах України станом на 18 березня лишається потреба у донорах усіх груп крові.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
«Минулого тижня росіяни знову цинічно обстрілювали житлові будинки. Суми, Кривий Ріг, Одеса, Мирноград, Нікополь — це горе неможливо осягнути. На жаль, ми маємо завжди готуватися до цих страшних ударів — зокрема, здавати кров, аби поранені мали якомога більше шансів на порятунок. Коли люди потрапляють у лікарню, запас крові вже має бути сформованим. Для цього потрібно здавати кров регулярно, а не лише тоді, коли трагедія вже трапилася. Дякуємо донорам, завдяки яким поранені військові й цивільні отримують шанс на життя», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Миколаївська обласна станція переливання крові працює з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.