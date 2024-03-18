У Миколаєві терміново потрібні донори. Фото: ДонорUA

У Миколаєві та інших містах України станом на 18 березня лишається потреба у донорах усіх груп крові.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

Донори здають кров. Фото: ДонорUA Донори здають кров. Фото: ДонорUA

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Дніпро: всі групи кровіі;

Одеса: всі групи кровіі;

Миколаїв: всі групи кровіі;

Кропивницький: всі групи крові;

Харків: всі групи крові;

Вінниця: 2-, 3+/-, 4+/-;

Київ: 1+, 2+/-, 4-;

Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4- ;

Житомир: 1-, 4-;

Тернопіль: 3-, 4-;

Львів: 1-, 2-, 3-, 4-;

«Минулого тижня росіяни знову цинічно обстрілювали житлові будинки. Суми, Кривий Ріг, Одеса, Мирноград, Нікополь — це горе неможливо осягнути. На жаль, ми маємо завжди готуватися до цих страшних ударів — зокрема, здавати кров, аби поранені мали якомога більше шансів на порятунок. Коли люди потрапляють у лікарню, запас крові вже має бути сформованим. Для цього потрібно здавати кров регулярно, а не лише тоді, коли трагедія вже трапилася. Дякуємо донорам, завдяки яким поранені військові й цивільні отримують шанс на життя», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.

Миколаївська обласна станція переливання крові працює з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.