Фахівці Миколаївської філії «Газмережі», виконуючи планові роботи з перевірки стану мереж, виявили два несанкціоновані втручання у мережі.

Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі».

Декілька домоволодінь виконали самовільні «врізки» в газові мережі, щоб «заощадити кошти», порушуючи правила безпеки систем газопостачання. Виявлені в землі несанкціоновані газопроводи були негерметичні та пропускали газ.

«Наш народ дуже винахідливий. Вони вигадують нові й нові методи крадіжки газу. Зазвичай ці махінації роблять необізнані люди, в бажанні заощадити кошти, порушуючи правила безпеки систем газопостачання, що призводить до витоку газу. А це, перш за все, загроза життю», — зазначили фахівці.

У Миколаєві жителі крали газ, що призвело до витоку / Фото: Миколаївська філія «Газмережі» У Миколаєві жителі крали газ, що призвело до витоку / Фото: Миколаївська філія «Газмережі» У Миколаєві жителі крали газ, що призвело до витоку / Фото: Миколаївська філія «Газмережі»

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Черкаської області газівники виявили витік газу на підземному газопроводі низького тиску внаслідок несанкціонованого відбору.