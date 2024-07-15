На Львівщині невідомий кинув гранату в ТЦК. Фото для ілюстрації

У Львівській області стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Невідома особа кинула на територію ТЦК гранату.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Вибух стався у місті Буськ Золочівського району. На місці утворилася воронка, в приміщенні вибиті вікна, уламками пошкоджено фасад будівлі.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух о 1:45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та зник.

Потерпілих внаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, на Миколаївщині правоохоронці оголосили підозру жителю Баштанського району, який кинув гранату в бік відпочиваючих на пляжі.