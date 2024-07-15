У Львівській області стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Невідома особа кинула на територію ТЦК гранату.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Вибух стався у місті Буськ Золочівського району. На місці утворилася воронка, в приміщенні вибиті вікна, уламками пошкоджено фасад будівлі.
Правоохоронці отримали повідомлення про вибух о 1:45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та зник.
Потерпілих внаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, на Миколаївщині правоохоронці оголосили підозру жителю Баштанського району, який кинув гранату в бік відпочиваючих на пляжі.
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У Львівській області стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Невідома особа кинула на територію ТЦК гранату.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Вибух стався у місті Буськ Золочівського району. На місці утворилася воронка, в приміщенні вибиті вікна, уламками пошкоджено фасад будівлі.
Правоохоронці отримали повідомлення про вибух о 1:45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та зник.
Потерпілих внаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, на Миколаївщині правоохоронці оголосили підозру жителю Баштанського району, який кинув гранату в бік відпочиваючих на пляжі.