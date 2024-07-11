На світлині зліва направо: Андрій Вадатурський, Висоцький Тарас, Чорноморов Артем

Учора, 10 липня, на базі виробничих потужностей компанії «Нібулон» відбувся захід, під час якого аграрії змогли ознайомитися з виробничими процесами та оновленим парком сільськогосподарської техніки, придбаної за підтримки Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO).

Про це повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов.

Він зазначив, що захід мав на меті об’єднати аграріїв, які продовжували «годувати світ під час війни».

«Виступив як основний серед запрошених спікерів та подякував керівництву компанії за стійкість та витримку під час повномасштабної війни. На заході побачили сучасні рішення по роботі з якістю зернових, нове лабораторне обладнання та оновлені процеси елеваторного напряму, а також дізнались про нові логістичні рішення, які покращують економіку транспортування зерна та включають оновлений парк вантажних автомобілів та причепів, переданих «Нібулону» проєктом USAID «Економічна підтримка України», – повідомив Артем Чорноморов.

Також він додав, що учасники заходу мали змогу познайомитися з досвідом «Нібулону» з гуманітарного розмінування.

«Познайомились з досвідом розмінування акваторій за допомогою катера для розмінування, побудованого «Суднобудівним та судноремонтним заводом «Нібулон» під час війни», – додав він.

Нагадаємо, компанія «Нібулон» звернулася до топонімічної комісії Миколаєва з проханням перейменувати вулицю Фалєєвську на честь загиблого внаслідок російського удару засновника компанії Олексія Вадатурського.