Робота Сил ППО. Фото: Сергій Михальчук

У ніч проти 29 липня росіяни атакували Україну однією ракетою Х-59/Х-69 та десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed». Сил оборони вдалося збити ракету та дев’ять із десяти дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що ракету російські війська запускали з тимчасово окупованої території Донеччини, а дрони — з мису Чауда в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Цілі збили у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, що в неділю, 28 липня, російські війська атакували місто Очаків в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV.