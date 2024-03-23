У ніч проти 23 березня українські воїни збили 31 із 34 ударних російських дронів, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що уночі росіяни випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 по Донеччині та 34 ударні безпілотники типу Shahed (райони пусків: Курська область РФ, мис Чауда в окупованому Криму).
Внаслідок протиповітряного бою вдалося знищити 31 «шахед» у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
До бойової роботи залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіацію Повітряних сил.
Інформації про можливі влучання та постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що впродовж доби 22 березня російські війська чотири рази обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 23 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.
У ніч проти 23 березня українські воїни збили 31 із 34 ударних російських дронів, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що уночі росіяни випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 по Донеччині та 34 ударні безпілотники типу Shahed (райони пусків: Курська область РФ, мис Чауда в окупованому Криму).
Внаслідок протиповітряного бою вдалося знищити 31 «шахед» у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
До бойової роботи залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіацію Повітряних сил.
Інформації про можливі влучання та постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що впродовж доби 22 березня російські війська чотири рази обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 23 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.