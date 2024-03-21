Вступ-2024, Фото з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки України затвердило процедуру прийому на навчання для отримання ступенів бакалавра, магістра і доктора філософії та мистецтва у 2024 році. Зазначається, що нова вступна кампанія суттєво відрізнятиметься від минулорічної.

Про це повідомляють у МОН.

Так, потенційні вступники мають скласти національний мультипредметний тест (НМТ) з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими: українська мова, історія України та математика. Четвертий предмет можна вибрати самостійно.

Крім того, абітурієнти, які планують вступати на творчі спеціальності, також повинні скласти НМТ. Додатково, вони будуть проходити творчий конкурс.

До закладу вищої освіти (ЗВО) можна буде вступити на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Вступ може здійснюватися за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років.

Крім того, МОН зауважило, що заклади вищої освіти від 2024 року не будуть проводити набір на молодшого бакалавра.

Для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова фармація» та «Педіатрія» необхідно мати конкурсний бал не нижче 150.

Згідно з вимогами Державної антикорупційної програми, яку затвердили у 2023 році, вступ поза межами конкурсу на будь-яку спеціальність та будь-який рівень вищої освіти заборонений.

Також зазначається, що абітурієнти можуть подати 5 заяв на бюджетні місця та 15 – на платні.

Повідомлення про рекомендації до зарахування вступники отримають не раніше, ніж 22 липня о 18:00, а також не пізніше, ніж о 12:00 24 липня.

Вступна кампанія завершується 31 жовтня 2024 року, повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство освіти України визначило пʼять закладів професійно-технічної освіти у Миколаївській області, які отримають державні кошти на оновлення майстерень.

Також цьогоріч буде створено дві майстерні за профілем оператор дистанційно керованих апаратів, тобто оператор цивільних дронів. Професію планують ліцензувати у 2024 році.

Зокрема, у миколаївському закладі професійно-технічної освіти відкриють навчальну програму «Оператор цивільних дронів».

Раніше повідомлялося, що на українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.