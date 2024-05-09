Обікрали підприємство на ₴4,5 млн та здали на метал: судитимуть 4 миколаївців. Фото: поліція

Чотирьох мешканців Миколаєва судитимуть за обвинуваченням у крадіжках в особливо великих розмірах.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«Злочинна група скоїла серію крадіжок металевих виробів, що належали місцевому товариству з обмеженою відповідальністю. Нині слідчі разом із прокурорами скерували до суду обвинувальний акт для розгляду по суті. За вчинені крадіжки чотирьом фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, четверо мешканців Миколаєва в серпні 2023 року за попередньою змовою розробили злочинну схему з метою вчинення крадіжок металевих виробів із території підприємства, яке під час війни практично не функціонувало. Вони викрадали металеві вироби, перевозили на автомобілі та здавали на металолом, після чого ділили між собою виручені кошти, зазначили в поліції.

Обікрали підприємство на ₴4,5 млн та здали на метал: судитимуть 4 миколаївців. Фото: поліція

Там додали, що встановили три такі факти крадіжок на загальну суму майже 4,5 мільйона гривень.

Нині слідчі завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до Миколаївської окружної прокуратури, який затвердили та скерували до суду для розгляду по суті прокурори.

За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Херсоні затримали мешканців Миколаєва, яких підозрюють у крадіжках офісів та магазинів на понад два мільйони гривень. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 8 років.