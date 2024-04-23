Миколаївця підозрюють в отриманні хабаря / Фото: Нацполіція

33-річного миколаївця підозрюють у сприянні знайомому іноземцю повпливати за пʼять тисяч доларів на прийняття рішення щодо зняття заборони на в’їзд до України та видачі йому тимчасового посвідчення на проживання.

Миколаївця затримали одразу після отримання хабаря, зазначили у поліція Миколаївської області.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди».

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 750 тисяч гривень.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Миколаївця підозрюють в отриманні хабаря / Фото: Нацполіція Миколаївця підозрюють в отриманні хабаря / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали іноземця, який намагався дати 20 тисяч гривень хабара поліцейському. За це він хотів, щоб той не складав на нього адмінматеріал за керування автівкою напідпитку.