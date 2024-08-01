Розмінування Миколаївщини, архівне фото «НикВести»

У Миколаївській області з березня 2024 року піротехніками було обстежено 255 га та вдалось виявити й надалі знищити понад 450 одиниць вибухонебезпечних предметів (ВНП).

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Миколаївській області, над розмінуванням території працюють відділення із Миколаївщини та Запоріжжя.

«У Миколаївській області з березня 2024 року працюють такі розрахунки з роботизованими системами. Наразі застосовуються декілька типів машин: MV-4, MV-10 та GCS-200. Працюють відділення із Миколаївщини та Запоріжжя. За час обстежень на загальній площі 255 га вдалось виявити й надалі знищити понад 450 одиниць ВНП», – йдеться у повідомленні.

Піротехніки, фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Піротехніки, фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що серед знайденого – протитанкові, протипіхотні міни, артилерійські снаряди, касетні боєприпаси та їх залишки.

«Даною системою керує оператор. Після того, як машина проходить відкритою територією, слідом продовжують сапери з металошукачами. Попри всі складності очищення наших земель триває», – додали у пресслужбі ДСНС.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

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