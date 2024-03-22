Палаючий тролейбус. Фото: Петро Андрющенко

Вранці 22 березня російська ракета влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі про стан людей невідомо.

«Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи», — написав Петро Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 22 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили чотири «Шахеди».