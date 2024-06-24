У Харківській області 23 червня росіяни завдали ударів по обласному центру та селах у Куп'янському та Харківському районах.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу КАБ у Шевченківському районі Харкова частково зруйновано двоповерхову будівлю закладу освіти. Постраждали чотири людини, із них 15-річна дитина.

У Холодногірському районі внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула людина, вісім людей постраждало, із них 16-річний підліток.

У Київському районі Харкова було два влучання в будівлю цеху підприємства, що не експлуатується.

Вдень 23 червня внаслідок артобстрілу Купʼянська горів дах житлового будинку.

В селі Рублене Великобурлуцької громади внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.

В селі Слатине Харківського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджені будівлі сільради, «Нової Пошти» та два житлових будинки.

Наслідки обстрілу Харківщини 23 червня / Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини 23 червня / Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини 23 червня / Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, 23 червня росіяни знову обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

В Херсонській області 23 червня під російським обстрілом опинилися 24 населених пункти. Внаслідок атаки окупаційної армії загинула одна людина, ще 8 цивільних дістали поранення через російський обстріл.