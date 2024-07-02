Минулої доби, 1 липня, російська армія обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини, а також місто Херсон. Внаслідок ворожих ударів девʼятеро цивільних дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни вкотре поцілили у житлові квартали населених пунктів: пошкоджені пʼять багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Є влучання в навчальний заклад, дитсадок, медичну установу, церкву й фермерське господарство.
Також внаслідок російських обстрілів пошкоджені господарчі споруди й приватні автомобілі.
За словами очільника ОВА, російські війська продовжують атаки й на комунальну та критичну інфраструктуру Херсонщини. Через російську агресію 9 людей дістали поранення.
Нагадаємо, вдень, 1 липня, росіяни вдарили з артилерії по Очаківу, що на Миколаївщині. Внаслідок чого виникли пожежі.
Минулої доби, 1 липня, російська армія обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини, а також місто Херсон. Внаслідок ворожих ударів девʼятеро цивільних дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни вкотре поцілили у житлові квартали населених пунктів: пошкоджені пʼять багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Є влучання в навчальний заклад, дитсадок, медичну установу, церкву й фермерське господарство.
Також внаслідок російських обстрілів пошкоджені господарчі споруди й приватні автомобілі.
За словами очільника ОВА, російські війська продовжують атаки й на комунальну та критичну інфраструктуру Херсонщини. Через російську агресію 9 людей дістали поранення.
Нагадаємо, вдень, 1 липня, росіяни вдарили з артилерії по Очаківу, що на Миколаївщині. Внаслідок чого виникли пожежі.