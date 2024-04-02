Росіяни атакували Херсонську область. Через атаку зазначили поранень двоє людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстріляв Берислав, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Антонівку, Садове, Львове та місто Херсон.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 4 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду та газопровід. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадахМиколаївщини.
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Росіяни атакували Херсонську область. Через атаку зазначили поранень двоє людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстріляв Берислав, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Антонівку, Садове, Львове та місто Херсон.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 4 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду та газопровід. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадахМиколаївщини.