Радіомовлення. Фото з відкритих джерел.

У Херсоні через обстріли пошкоджене передавальне обладнання радіомовлення «Громадського радіо».

Про це команда «Громадського радіо» повідомили у своєму Facebook.

«У Херсоні через терористичні обстріли російських окупантів пошкоджене передавальне обладнання Громадського радіо. Зараз мовлення відсутнє, фахівці оцінюють пошкодження», — сказано у повідомленні.

У повідомленні також додали, що про відновлення мовлення повідомлять окремо.

Раніше повідомлялось, що станом на кінець травня Росія тримає у полоні 31 українського журналіста.