У Херсоні через обстріли пошкоджене передавальне обладнання радіомовлення «Громадського радіо».
Про це команда «Громадського радіо» повідомили у своєму Facebook.
«У Херсоні через терористичні обстріли російських окупантів пошкоджене передавальне обладнання Громадського радіо. Зараз мовлення відсутнє, фахівці оцінюють пошкодження», — сказано у повідомленні.
У повідомленні також додали, що про відновлення мовлення повідомлять окремо.
Раніше повідомлялось, що станом на кінець травня Росія тримає у полоні 31 українського журналіста.
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У Херсоні через обстріли пошкоджене передавальне обладнання радіомовлення «Громадського радіо».
Про це команда «Громадського радіо» повідомили у своєму Facebook.
«У Херсоні через терористичні обстріли російських окупантів пошкоджене передавальне обладнання Громадського радіо. Зараз мовлення відсутнє, фахівці оцінюють пошкодження», — сказано у повідомленні.
У повідомленні також додали, що про відновлення мовлення повідомлять окремо.
Раніше повідомлялось, що станом на кінець травня Росія тримає у полоні 31 українського журналіста.