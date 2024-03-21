Ворожа атака на Київ, 21 березня, 2024 року. Фото: КМВА

Вранці 21 березня війська РФ вдарили по Києву балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало дванадцять людей.

Про це повідомили в столичній військовій адміністрації.

Наслідки російської атаки по Києву. Фото: КМВА Наслідки російської атаки по Києву. Фото: КМВА

Зазначається, що через ворожий удар в Шевченківському районі пошкоджено багатоповерхівку. Там сталася пожежа квартири та проводиться евакуація людей. В інших місцях району загорілися автівки, а в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, багатоповерхівки та горіли автомобілі.

Наслідки російської атаки по Києву. Фото: КМВА Евакуація мешканців будинку. Фото: КМВА

Згодом у КМВА заявили, що пошкодження будівлі дошкільного навчального закладу внаслідок удару не підтвердилося.

Зокрема, у Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку, де сталося загоряння. На даху нежитлової двоповерхової будівлі також зафіксували займання.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, через російську агресію постраждало дванадцять людей. Шестеро людей зазнали поранень у Шевченківському районі, а ще четверо — у Святошинському. Двох із них шпиталізували, іншим — надали допомогу на місці. Загиблих унаслідок ракетної атаки в Києві немає.

Нагадаємо, що 7 лютого російські війська обстріляли Київ, постраждалих продовжують доставляти до лікарень. Також пошкоджені дві високовольтних лінії.