Обстріл Миколаївщини. Архівне фото "НикВести"

У ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.

О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.