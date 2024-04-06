У ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.
О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.
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У ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.
О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.