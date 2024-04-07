Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «НикВести»

Російські війська учора, 6 квітня, обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що через обстріли було пошкоджено електромережу в Іванівському, Куцурубському та Дмитрівському страростатах.

«Учора, 6 квітня, о 18:20, 20:02 ворожі обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Внаслідок чого було пошкоджено електромережу в Іванівському, Куцурубському, Дмитрівському страростатах, через що не було світла. Наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.

Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.

О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.