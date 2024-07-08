Наслідки пожежі. Фото: ДСНС

Через обстріл сільськогосподарського підприємства на Одещині 28 червня загорілося поля з пшеницею загальною площею 15 га.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

В прес-службі зазначають, що маса викидів діоксиду вуглецю, які потрапили в атмосферне повітря через пожежу склала 10,7 тисяч тонн.

Інспектори з’ясували, що загальний розмір шкоди, завданої повітрю складає понад 3️3️ мільйона гривень.

Інформацію передали Оперативному штабу для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Наслідки пожежі. Фото: ДСНС Наслідки пожежі. Фото: ДСНС

Раніш повідомлялось, що за півроку в Україні розмінували понад 156 тисяч га землі.