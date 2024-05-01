У лікарні помер чоловік, який постраждав від удару по Одесі 29 квітня.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
«На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього. Мої щирі співчуття рідним…», — написав він.
Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до шести.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.
В Одесі 30 квітня було оголошено днем жалоби.
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У лікарні помер чоловік, який постраждав від удару по Одесі 29 квітня.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
«На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього. Мої щирі співчуття рідним…», — написав він.
Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до шести.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.
В Одесі 30 квітня було оголошено днем жалоби.