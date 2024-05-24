Наслідки удар РФ по друкарні видавництва Vivat у Харкові 23 травня / Фото опублікував Олег Синєгубов

У Харківській області вчора, 23 травня, сталися масовані обстріли низки населених пунктів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом 23 травня ворог тричі завдавав ударів по Харкову. Зранку, близько 10:30 обстріляв ракетами С-300, влучив у друкарню видавництва Vivat. Загинуло сім людей, постраждала 21 людина.

О 14:15 росіяни вдарили по обласному центру КАБами, пошкоджено підприємство.

Під час обстрілу Харкова ввечері постраждали житлові будинки, також росіяни влучили в будівлю підприємства, пошкоджено дах та фасад, вибиті вікна. Постраждала жінка.

У Люботині внаслідок ворожого ракетного обстрілу двома ракетами ЗРК С-300 пошкоджені 10 автомобілів, 28 будівель та споруд. Постраждали 11 цивільних громадян.

Наслідки удар РФ по друкарні видавництва Vivat у Харкові 23 травня / Фото опублікував Олег Синєгубов Наслідки удар РФ по друкарні видавництва Vivat у Харкові 23 травня / Фото опублікував Олег Синєгубов Наслідки удар РФ по друкарні видавництва Vivat у Харкові 23 травня / Фото опублікував Олег Синєгубов

Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу у Дергачах дістали поранення вісім людей, зокрема 16-річний хлопець. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

У селі Рідкодуб внаслідок ворожого обстрілу загинув 65-річний чоловік.

Зранку 23 травня ворог обстріляв КАБами селище Золочів. Там зазнали поранення дві жінки 73 та 72 років. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гараж. Також внаслідок удару КАБами у селі Приколотне дістала поранення 41-річна жінка.

У селі Рясне внаслідок ворожого обстрілу БПЛА поранений 11-річний хлопчик.

Вчора ввечері ворог обстріляв Курилівку, горіла господарча споруда. У Кіндрашівці внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та гараж. Дві людини травмовані. Одна людина загинула.

Також минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Росіяни здійснили артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.