Звягель. Фото: Управління культури Звягельської міської ради

У понеділок 8 квітня російська армія атакувала Звягельську громаду в Житомирській області, влучивши в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомили у Звягельській міській раді.

Жертв серед мирного населення немає. Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому місцевим мешканцям рекомендували залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.

Зокрема комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести школи та училища на дистанційне навчання.

У дитсадках будуть працювати чергові групи для батьків, яким немає з ким залишити дітей.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок атаки у Вознесенському районі знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.

Загалом у ніч проти 8 квітня сили протиповітряної оборони збили одну ракету, а також 17 із 24 ударних БпЛА, якими росіяни намагалися атакувати Україну.