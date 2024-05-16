Обстріли Харківщини: є загиблий та поранені / Фото з відкритих джерел

У Харківській області за добу постраждали 13 людей, одна людина загинула.

Про це 16 травня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у Харкові через ворожий ракетний обстріл о 20:03 було пошкоджено пʼятиповерхову будівлю та вісім автівок. Поранено дві людини 20 та 40 років.

У селі Богуславка внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, постраждала жінка. У Чугуєві внаслідок обстрілу постраждали дві жінки.

У Графському Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка. У Вовчанську внаслідок обстрілу поранений 70-річний чоловік.

Як зазначив начальник ОВА, у селі Колісниківка Купʼянського району внаслідок обстрілу травмовано 55-річну жінку.

У Дергачівській громаді внаслідок влучання «Ланцету» у трактор отримав поранення 25-річний тракторист. У Купʼянську внаслідок вибуху боєприпасу загинув 50-річний чоловік.

У Малоданилівській селищній громаді внаслідок обстрілу було пошкоджено гуртожиток, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали чотири працівники медустанови.

На Харківському напрямку з початку доби Сили оборони успішно відбили чотири атаки ворога на напрямках Пильна — Липці, Лукянці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця.На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 ворожих атак.

В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка — Іванівка, Котлярівка — Піщане, Куземівка — Стельмахівка, Ковалівка — Новоєгорівка.

В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу ворога, Сили оборони здійснили перегрупування на більш вигідні позиції, підкреслив голова ОВА.

Нагадаємо, що від початку російського наступу на півночі Харківської області з прикордонних населених пунктів вивезли 8 тисяч 779 людей.