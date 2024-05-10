Обстріли Харкова 10 травня. Фото: Олег Синєгубов

В ніч на 10 травня, о 03:20, російські війська завдали удар по місту Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Обстріли Харкова 10 травня. Фото: Олег Синєгубов Обстріли Харкова 10 травня. Фото: Олег Синєгубов

Обстріли Харкова 10 травня. Фото: Олег Синєгубов Обстріли Харкова 10 травня. Фото: Олег Синєгубов

Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років — гостра реакція на стрес.

За словами Олега Синєгубова, удар здійснили по житловому району, де виключно цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу «Shahed 131/136».

Також російська армія протягом минулої доби обстрілювала 15 населених пунктів Херсонської області. Одна людина зазнала поранень.