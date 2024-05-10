В ніч на 10 травня, о 03:20, російські війська завдали удар по місту Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років — гостра реакція на стрес.
За словами Олега Синєгубова, удар здійснили по житловому району, де виключно цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, у ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу «Shahed 131/136».
Також російська армія протягом минулої доби обстрілювала 15 населених пунктів Херсонської області. Одна людина зазнала поранень.
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В ніч на 10 травня, о 03:20, російські війська завдали удар по місту Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років — гостра реакція на стрес.
За словами Олега Синєгубова, удар здійснили по житловому району, де виключно цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, у ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу «Shahed 131/136».
Також російська армія протягом минулої доби обстрілювала 15 населених пунктів Херсонської області. Одна людина зазнала поранень.