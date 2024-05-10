Російська армія протягом минулої доби обстрілювала 15 населених пунктів Херсонської області. Одна людина зазнала поранень.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Під ударами опинилися Кізомис, Станіслав, Михайлівка, Золота Балка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Антонівка, Інгулець, Інженерне, Берислав, Республіканець, Львове, Гаврилівка і Херсон.
Також ворог завдав удару балістикою по Бериславському району.
Пошкоджені 28 приватних будинків. Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Також пошкоджені господарчі споруди, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині один дрон типу Shahed-131/136.
Нагадаємо, у ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу «Shahed 131/136».
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Російська армія протягом минулої доби обстрілювала 15 населених пунктів Херсонської області. Одна людина зазнала поранень.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Під ударами опинилися Кізомис, Станіслав, Михайлівка, Золота Балка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Антонівка, Інгулець, Інженерне, Берислав, Республіканець, Львове, Гаврилівка і Херсон.
Також ворог завдав удару балістикою по Бериславському району.
Пошкоджені 28 приватних будинків. Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Також пошкоджені господарчі споруди, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині один дрон типу Shahed-131/136.
Нагадаємо, у ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу «Shahed 131/136».