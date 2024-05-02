Енергосистема України. Фото: Укренерго

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через російські обстріли пошкоджень зазнала приблизно половина енергетичної системи України.

Про це він повідомив в інтерв’ю Foreign Policy.

Він зазначив, що схвалення допомоги США однозначно підняло моральний дух народу України, але, якби відразу після ухвалення закону в пакеті йшла батарея Patriot, поштовх був би ще сильнішим.

Очільник МЗС повідомив, що якби будь-яка інша країна зазнала руйнувань енергетики такого масштабу, «вона б виглядала набагато, набагато гірше, ніж Україна». За його словами, «ми тримаємося, тому що багато чому навчилися, ми витривалі й ми знаємо, що стоїть на кону».

«Але просто для розуміння: половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і за таких умов ми все ще повинні керувати країною, вести воєнні дії та згуртовувати підтримку всього світу», — заявив він.

Міністр наголосив, що, з-поміж іншого, Україні потрібні системи протиповітряної оборони та системи перехоплення ракет, щоб зупинити прильоти російських ракет.

«Ми тримаємося, тому що ми багато чому навчилися. Ми витривалі. Ми знаємо, які ставки. Але щоб ваші глядачі зрозуміли, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам усе ще потрібно керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу», – сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що 3 2023 році за час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 об’єктів енергетики по країні. Лише за перший день обстрілів, 10 жовтня, під вогнем були 11 енергетичних об’єктів.