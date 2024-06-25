У вівторок, 25 червня, споживачі у семи областях України були знеструмлені через російські обстріли.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Зазначається, що без світла через обстріли і бойові дії залишаються люди на Донеччині, в Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.
Зокрема, на Донеччині через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 20,3 тисячі абонентів у 28 населених пунктах.
«Енергетики заживили 15,6 тисячі абонентів у 61 населеному пункті, у тому числі тих, що знеструмлювалися раніше. На ранок залишаються без напруги 115 населених пунктів, загалом – 81,4 тисячі абонентів», – йдеться в повідомленні.
У Запорізькій області на ранок через обстріли без енергопостачання залишаються понад 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті, на Одещині внаслідок бойових дій знеструмлювалися 1280 точок обліку в одному з населених пунктів, і з технологічних причин залишаються відключеними 409 абонентів у чотирьох населених пунктах.
На Сумщині через технологічне порушення знеструмлено 231 точку обліку в трьох населених пунктах, загалом без електропостачання залишаються понад чотири тисячі абонентів у 73 населених пунктах, з них понад 3,7 тисячі – через бойові дії.
За даними Міненерго, у Харківській області,через бойові дії залишаються знеструмленими 42,5 тисячі абонентів у 107 населених пунктах, а в Херсоні енергетики заживили 1578 абонентів, які знеструмлювалися через бойові дії, без напруги там залишаються понад 2,3 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.
У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1540 абонентів у 25 населених пунктах, йдеться у повідомленні.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У вівторок, 25 червня, споживачі у семи областях України були знеструмлені через російські обстріли.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Зазначається, що без світла через обстріли і бойові дії залишаються люди на Донеччині, в Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.
Зокрема, на Донеччині через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 20,3 тисячі абонентів у 28 населених пунктах.
«Енергетики заживили 15,6 тисячі абонентів у 61 населеному пункті, у тому числі тих, що знеструмлювалися раніше. На ранок залишаються без напруги 115 населених пунктів, загалом – 81,4 тисячі абонентів», – йдеться в повідомленні.
У Запорізькій області на ранок через обстріли без енергопостачання залишаються понад 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті, на Одещині внаслідок бойових дій знеструмлювалися 1280 точок обліку в одному з населених пунктів, і з технологічних причин залишаються відключеними 409 абонентів у чотирьох населених пунктах.
На Сумщині через технологічне порушення знеструмлено 231 точку обліку в трьох населених пунктах, загалом без електропостачання залишаються понад чотири тисячі абонентів у 73 населених пунктах, з них понад 3,7 тисячі – через бойові дії.
За даними Міненерго, у Харківській області,через бойові дії залишаються знеструмленими 42,5 тисячі абонентів у 107 населених пунктах, а в Херсоні енергетики заживили 1578 абонентів, які знеструмлювалися через бойові дії, без напруги там залишаються понад 2,3 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.
У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1540 абонентів у 25 населених пунктах, йдеться у повідомленні.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.