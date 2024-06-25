Енергетик відновлює електропостачання. Фото: Міністерство енергетики

У вівторок, 25 червня, споживачі у семи областях України були знеструмлені через російські обстріли.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що без світла через обстріли і бойові дії залишаються люди на Донеччині, в Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Зокрема, на Донеччині через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 20,3 тисячі абонентів у 28 населених пунктах.

«Енергетики заживили 15,6 тисячі абонентів у 61 населеному пункті, у тому числі тих, що знеструмлювалися раніше. На ранок залишаються без напруги 115 населених пунктів, загалом – 81,4 тисячі абонентів», – йдеться в повідомленні.

У Запорізькій області на ранок через обстріли без енергопостачання залишаються понад 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті, на Одещині внаслідок бойових дій знеструмлювалися 1280 точок обліку в одному з населених пунктів, і з технологічних причин залишаються відключеними 409 абонентів у чотирьох населених пунктах.

На Сумщині через технологічне порушення знеструмлено 231 точку обліку в трьох населених пунктах, загалом без електропостачання залишаються понад чотири тисячі абонентів у 73 населених пунктах, з них понад 3,7 тисячі – через бойові дії.

За даними Міненерго, у Харківській області,через бойові дії залишаються знеструмленими 42,5 тисячі абонентів у 107 населених пунктах, а в Херсоні енергетики заживили 1578 абонентів, які знеструмлювалися через бойові дії, без напруги там залишаються понад 2,3 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1540 абонентів у 25 населених пунктах, йдеться у повідомленні.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.