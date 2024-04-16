Обстріли Запорізької люласті. Фото: Іван Федоров.

Російські війська впродовж доби 310 разів обстрілювали Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він повідомив, що надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Війська РФ здійснили авіаційний удар шістьома КАБами по Оріхову. Також 32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Крім того,13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку. 259 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Поранені дві людини, серед них — дитина.

Також у ніч проти 16 квітня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник типу «Shahed-131/136».