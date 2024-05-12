У Білгороді обвалився цілий під'їзд 10-поверхівки, фото: Вʼячеслав Гладков

У неділю, 12 травня, у російському Білгороді під час повітряної тривоги обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. Число потерпілих, серед яких двоє дітей, сягнуло 20.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

У будинку утворилась величезна діра. У місті, в момент обвалу, була оголошена ракетна небезпека і працювала російська ППО.

У міноборони РФ заявили, що багатоповерхівка у Білгороді обвалилася нібито через падіння фрагментів ракети Точка-У, яку збила російська ППО. В атаці країна-агресор очікувано звинуватила Україну.

Раніше повідомлялось, що у Білгородській області Росії в полі біля села Красне впала російська ракета X59.