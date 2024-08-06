Обвал пішохідного мосту на трасі Київ-Одеса 6 серпня, фото: Нацполіція

На одній із ділянок траси «Київ — Одеса» у Черкаській області обвалився пішохідний міст. Через це рух трасою ускладнений.

За попередніми даними поліції Черкаської області, вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.

Внаслідок цього довелося тимчасово перекрити рух автомобілів в напрямку Києва. У поліції повідомили, що патрульні забезпечують рух автівок у реверсному режимі. Також там закликали водіїв планувати свої поїздки завчасно.

Нагадаємо, влітку в Тячівщині, що на Закарпатті, обвалилася секція моста, який пролягає через річку Тересва, сталося це під час руху автомобілів. У результаті обвалу мосту постраждало троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.