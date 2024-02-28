Обстріл Харківської області 14 лютого / Фото Харківська ОВА

Російські окупаційні війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Куп'янську на Харківщині. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку. Імовірно, під завалами є ще люди. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки і цивільна інфраструктура.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі. Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор. Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 — дістали поранення.

Також впродовж доби 27 лютого російські війська п'ять разів обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.

У ніч проти 28 лютого 2024 року росіяни атакували Україну ракетами С-300 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed.