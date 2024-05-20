Ілюстраційне фото СБУ

В Одесі затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві за позиціями ППО поблизу Чорного моря.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Спецслужби заявляють, що підозрюваний діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.

«За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу «звітував» до ФСБ», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваного виявлено фейкові посвідчення представника «редакції газети» та місцевого «водоканалу».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під варто. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Харкові затримали підозрюваного у коригуванні ворожого вогню, який шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою.

Також нагадаємо, що на Миколаївщині військовослужбовця судитимуть за державну зраду.