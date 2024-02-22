В Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів, Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 22 лютого, в Одесі в тестовому режимі було запущено аеротрансфер до молдовського аеропорту Кишинів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної війської адміністрації (ОВА).

Зазначається, що перші регулярні рейси планують запустити вже з 1 березня. Вартість поїздки буде 800 гривень.

Розклад відправлення:

08:00 Одеса (автостанція Старосінна) - аеропорт Кишинів;

19:00 аеропорт Кишинів - Одеса (автостанція Старосінна).

« Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням всіх митних процедур) - 4 години», – повідомляє пресслужба ОВА.

Зазначимо, що для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, діє знижка у 50%.

Придбати квитки можна за посиланням.

Нагадаємо, в Україні для перетину кордону запустили у грудні 2022 року проєкт «єЧерга». У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.