Сьогодні, 22 лютого, в Одесі в тестовому режимі було запущено аеротрансфер до молдовського аеропорту Кишинів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної війської адміністрації (ОВА).
Зазначається, що перші регулярні рейси планують запустити вже з 1 березня. Вартість поїздки буде 800 гривень.
Розклад відправлення:
« Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням всіх митних процедур) - 4 години», – повідомляє пресслужба ОВА.
Зазначимо, що для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, діє знижка у 50%.
Придбати квитки можна за посиланням.
Нагадаємо, в Україні для перетину кордону запустили у грудні 2022 року проєкт «єЧерга». У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.
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Сьогодні, 22 лютого, в Одесі в тестовому режимі було запущено аеротрансфер до молдовського аеропорту Кишинів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної війської адміністрації (ОВА).
Зазначається, що перші регулярні рейси планують запустити вже з 1 березня. Вартість поїздки буде 800 гривень.
Розклад відправлення:
« Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням всіх митних процедур) - 4 години», – повідомляє пресслужба ОВА.
Зазначимо, що для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, діє знижка у 50%.
Придбати квитки можна за посиланням.
Нагадаємо, в Україні для перетину кордону запустили у грудні 2022 року проєкт «єЧерга». У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.