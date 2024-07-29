БЕБ повідомило про підозру Одеським чиновникам, які укладали договори на постачання амуніції та одягу. Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили директору департаменту Одеської міськради та його заступнику про підозру, які укладали фіктивні договори на постачання амуніції та одягу.

Як повідомляє БЕБ, заступник керівника вносив до офіційних документів неправдиві відомості щодо отримання частини товарів, яких на момент підписання документів не було.

БЕБ повідомило про підозру Одеським чиновникам, які укладали договори на постачання амуніції та одягу. Фото: БЕБ

Зазначається, що такі дії призведи до матеріальної шкоди бюджету у розмірі 3,9 млн грн.

«Правоохоронці провели 12 обшуків у приміщенні Одеської міськради та місцях проживання фігурантів та вилучили гроші, мобільні телефони, ноутбуки та іншу оргтехніку. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 млн грн», — йдеться у повідомлені.

Посадовцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень групою осіб за попередньою змовою та зловживанні владою або службовим становищем. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, детективи БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.