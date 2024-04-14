Російські війська вдень 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине Донецької області. Є загибла та поранені.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Також двоє людей поранені — їх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу.
За минулу добу, 13 квітня, росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Нетайловому дві людини загинули, у Новоселидівці одна людина загинула й одна поранена. Також чотири людини поранені у Богоявленці, Красногорівці та Очеретиному.
Під атаками опинилися Антонівка, Катеринівка, Максимільянівка, Лиман, Ямполівка, Терни, Іванівка, Зарічне, Сіверськ, Зоря, Часовоярська та Костянтинівська громади.
В області пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлі та господарчі споруди.
Нагадаємо, у суботу, 13 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Миколаївщиною.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Російські війська вдень 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине Донецької області. Є загибла та поранені.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Також двоє людей поранені — їх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу.
За минулу добу, 13 квітня, росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Нетайловому дві людини загинули, у Новоселидівці одна людина загинула й одна поранена. Також чотири людини поранені у Богоявленці, Красногорівці та Очеретиному.
Під атаками опинилися Антонівка, Катеринівка, Максимільянівка, Лиман, Ямполівка, Терни, Іванівка, Зарічне, Сіверськ, Зоря, Часовоярська та Костянтинівська громади.
В області пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлі та господарчі споруди.
Нагадаємо, у суботу, 13 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Миколаївщиною.