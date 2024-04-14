Російські війська вдень 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине Донецької області. Є загибла та поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине, фото: Вадим Філашкін Окупанти 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине, фото: Вадим Філашкін Окупанти 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине, фото: Вадим Філашкін

Окупанти влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Також двоє людей поранені — їх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу.

За минулу добу, 13 квітня, росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Нетайловому дві людини загинули, у Новоселидівці одна людина загинула й одна поранена. Також чотири людини поранені у Богоявленці, Красногорівці та Очеретиному.

Під атаками опинилися Антонівка, Катеринівка, Максимільянівка, Лиман, Ямполівка, Терни, Іванівка, Зарічне, Сіверськ, Зоря, Часовоярська та Костянтинівська громади.

В області пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлі та господарчі споруди.

Нагадаємо, у суботу, 13 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Миколаївщиною.