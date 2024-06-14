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Чому в Миколаєві за 2 роки не зробили воду? Питання журналіста на URC Питання журналіста на URC

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Сєнкевич доповідає голові «Нафтогазу» Чернишову Про готовність Миколаєва до зими Про готовність Миколаєва до зими

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Нафтогаз обіцяє проконтролювати роботу ТЕЦ у Миколаєві Підготовка до зими Підготовка до зими

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Як Житомир став енергонезалежним? Відповідь міського голови Відповідь міського голови

Як СЄНКЕВИЧ відреагував на результати ОПИТУВАННЯ IRI та невдоволення жителів МИКОЛАЄВА? Негатив створюють медіа? Негатив створюють медіа?

Афанасіївка. Хата непридатна до життя Що змінилось за рік після затоплення? Що змінилось за рік після затоплення?

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Росіяни скинули дрони на будинок культури у Первомайському біля Миколаєва Будівля згоріла Будівля згоріла

Сєнкевич про мобілізацію в Миколаєві, будівництво водогону та проблеми бюджету