У ніч проти 14 червня окупанти запустили по Україні ракети різних типів та ударні БпЛА типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ збили 7 ракет та 17 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього вночі росіяни застосували 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет повітряного й наземного базування та 17 ударних БпЛА, зокрема:
Для відбиття повітряного нападу українські оборонці залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.
У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі.
Нагадаємо, 13 червня російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 14 червня окупанти запустили по Україні ракети різних типів та ударні БпЛА типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ збили 7 ракет та 17 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього вночі росіяни застосували 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет повітряного й наземного базування та 17 ударних БпЛА, зокрема:
Для відбиття повітряного нападу українські оборонці залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.
У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі.
Нагадаємо, 13 червня російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.