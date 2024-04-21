Сьогодні, 21 квітня, російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одещині, унаслідок чого щонайменше четверо людей постраждало.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Ворог цілив знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання», — написав він.
Очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару РФ четверо людей поранено: з них три чоловіки та жінка.
Нагадаємо, впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
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Сьогодні, 21 квітня, російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одещині, унаслідок чого щонайменше четверо людей постраждало.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Ворог цілив знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання», — написав він.
Очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару РФ четверо людей поранено: з них три чоловіки та жінка.
Нагадаємо, впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.